Tinder получит видеочаты в 2020 году

https://static.news.ru/photo/dad31940-8f77-11ea-9847-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Разработчики сервиса для знакомств Tinder намерены добавить в приложение видеочаты между двумя пользователями. Нововведение должно появиться во втором квартале 2020 года.

Решение о внедрении функции в сервис обусловлено текущей ситуацией в мире. На фоне мировой самоизоляции популярность приложения повысилась, а сами пользователи стали чаще использовать видеозвонки.

В конце марта NEWS.ru писал, что в Tinder появился пользователь с именем COVID-19. Таким образом платформа решила привлечь внимание к проблеме быстрого распространения коронавируса.