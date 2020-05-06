Tinder получит видеочаты в 2020 году

Разработчики сервиса для знакомств Tinder намерены добавить в приложение видеочаты между двумя пользователями. Нововведение должно появиться во втором квартале 2020 года.
Решение о внедрении функции в сервис обусловлено текущей ситуацией в мире. На фоне мировой самоизоляции популярность приложения повысилась, а сами пользователи
В конце марта NEWS.ru писал, что в Tinder появился пользователь с именем COVID-19. Таким образом платформа решила привлечь внимание к проблеме быстрого распространения коронавируса.
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