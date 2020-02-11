https://static.news.ru/photo/519b3d8c-4cc0-11ea-9361-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Платформа TikTok и Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) объявили о запуске кампании, направленной на повышение осведомленности о правилах интернет-безопасности среди российских пользователей.

РОЦИТ давно говорит о важности кибербезопасности и цифровой грамотности пользователей Рунета. Сотрудничество с TikTok открывает новые горизонты и позволяет охватить самую активную и в то же время самую незащищенную категорию граждан — пользователей социальных сетей. Мы хотим показать, что забота о безопасности в сети — это не только полезно, но и модно, — прокомментировал директор организации Сергей Гребенников.

В рамках сотрудничества разработчики запустили специальный аккаунт «Безопасный TikTok», где юзеры могут узнать базовые правила безопасности и советы в развлекательном формате. Авторами видеоконтента стали популярные блогеры платформы.

TikTok также запустил временное онлайн-тестирование, которое продлится в течение недели. Оно поможет юзерам определить уровень знаний о сетевой безопасности, включая конфиденциальность аккаунта, информированность о фишинге и возможности настроек безопасности в приложении.

Платформа поддержит всероссийскую образовательную акцию «Цифровой диктант», которую в этом году пройдёт во второй раз.

В конце декабря NEWS.ru писал, что консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис для обучения россиян цифровой грамотности. Пользователи узнают о возможностях и угрозах цифровой среды, научатся соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные.