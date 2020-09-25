Сибирские участники «Цифрового прорыва» начали борьбу за 3 млн рублей

https://static.news.ru/photo/9b3ec4bc-ff27-11ea-8925-fa163e074e61_660.jpg Фото: raec.su

В Сибирском федеральном округе стартовал полуфинал онлайн-хакатона «Цифровой прорыв» — проекта платформы «Россия — страна возможностей». 100 IT-команд начали борьбу за выход в финал. Призовой фонд составляет 3 млн рублей.

Больше 1,2 тысячи IT-специалистов и студенты из 33 регионов принимают участие в конкурсе. В лидерах по количеству зарегистрированных команд Новосибирская, Омская, Томская и Иркутская области, а также Красноярский край.

Участники хакатона в течение 48 часов будут в прямом эфире решать задачи от партнёров конкурса. Среди направлений — ситуационные центры, e-commerce, цифровизация, digital-разработка и промышленный IoT.

Конкурсантам предстоит спасать леса от пожаров с помощью искусственного интеллекта, создавать автоматизированную систему управления парками, улучшать услуги курьерской доставки и разрабатывать сервис для цифровой навигации по библиотеке, — поделился гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Соревнование будет проходить дистанционно, защищать проекты команды также будут онлайн. Среди самых популярных компетенций участников — HTML CSS, основы программирования: типы и структуры данных, Python, JavaScript, SQL. Помимо разработчиков участие в хакатоне принимают управленцы, дизайнеры и другие специалисты.

Есть много участников с междисциплинарными компетенциями — многие указали более пяти разных навыков при регистрации. Это показывает, сколько талантливых специалистов есть в Сибири! Наша задача — помогать им развиваться и вовлекать их в процесс цифровой трансформации страны, — отметил руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

25 сентября, в день открытия конкурса, прошёл круглый стол о цифровой трансформации с участием полномочного представителя Президента России в СФО Сергея Меняйло, а также руководителей региональных министерств цифровизации и связи, отраслевых экспертов и представителей IT-бизнеса Сибири. 26 сентября состоится public talk «Digital-трансформация сознания и процессов».

Конкурс «Цифровой прорыв» стал эффективной площадкой встречи крупных технологических корпораций и талантливых разработчиков, заинтересованных в развитии профессиональной карьеры именно в нашей стране, где сегодня открывается множество новых возможностей. Росатом ожидает от специалистов готовности разбираться в том, как на практике будут использоваться создаваемые цифровые решения, — рассказал генеральный директор ЧУ «Цифрум» (Росатом, предложивший участникам кейс по разработке технологии сбора и обработки информации о размещении контейнеров на предприятии) Борис Макевнин.

Также участникам предлагается поработать с проектами «Почты России» (создание инструмента, сокращающего время доставки почтовых отправлений), «Газпромбанка» (разработка сервиса для безопасной онлайн-отправки документов) и инженерного чемпионата CASE-IN (работа над конструктором для создания презентаций). Кроме того, представлены региональные кейсы МЧС Новосибирской области, Минцифры региона и областной библиотеки.

Как писал NEWS.ru, «Цифровой прорыв» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Цель конкурса — формирование сообщества талантливых российских IT-специалистов и их поддержка. Лучшие технологии, созданные участниками конкурса, организаторы обещают довести до внедрения.