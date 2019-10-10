https://static.news.ru/photo/eadd6bba-1f3e-4b2c-9ee6-64ef65144654_660.jpg Фото: facebook.com/SamsungRussia

Samsung намерена вложить 13,1 трлн вон ($11 млрд) в разработку и производство дисплеев нового поколения. Компания решилась на такой шаг из-за растущих поставок и ценового давлению со стороны китайских конкурентов.

Samsung хочет реорганизовать индустрию дисплеев, при этом сохранив своё глобальное лидерство, а также устойчивое доминирование Кореи. Подразделение Samsung построит линию по производству дисплеев на квантовых точках в Асане, которая начнет работу с 2021 года. Начальная месячная производительность составит 30 тысяч 65-дюймовых панелей с последующим расширением производства.

Долгосрочный план развития рассчитан до 2025 года. Как отметили в компании, инвестиции помогут создать 81 тысячу рабочих мест.

Ранее Samsung сообщила, что первую партия складных смартфонов Galaxy Fold в России раскупили по предзаказу. При этом количество устройств производитель не раскрывает, писал News.ru.