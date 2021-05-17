Россиян предупредили об опасности слежки через телевизоры

https://static.news.ru/photo/44f35408-b7a3-11eb-9523-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Большинство современных телевизоров могут потенциально использоваться для слежки за владельцем, заявила в беседе с ПРАЙМ менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова. По словам специалиста, владельцу телевизора стоит учитывать риски, если его устройство оснащено встроенной операционной системой, микрофоном, видеокамерой и имеет сетевой интерфейс.

Выяснить, используется ли домашний телевизор для кражи личных данных, можно, изучив историю исходящего трафика, отметила эксперт. Передача мультимедиа контента будет заметна по значительному объёму исходящих данных.

В случае заражения вредоносным ПО зловред может запускать запись голоса или видео, а также передавать злоумышленникам персональные данные, которые вы оставляли при регистрации в приложениях Smart TV, — пояснила Михайлова.

Эксперт отметила, что прослушка через телевизор маловероятна, хоть и теоретически возможна. Куда реальнее риск того, что устройство станет частью ботнета или будет использовано для кражи платёжных данных. Запись мультимедиа возможна в редких случаях при целенаправленных атаках, например для промышленного шпионажа, указала Михайлова. Она посоветовала подключать телевизор в отдельный сетевой сегмент для минимизации всех рисков.

Также рекомендуется не устанавливать телевизор в зонах личного или конфиденциального пространства (спальни, переговорные и так далее), но это сложно выполнить в наших реалиях. Поэтому если вы действительно заподозрили неладное, можно отключить устройству доступ к электросети на постоянной основе, а включать ситуативно по необходимости, — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали, как красть личные данные россиян, выдавая себя за представителей известных брендов — например, Tesla.