Роскомнадзор инициирует против Twitter дело из-за неудалённого контента

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Роскомнадзор составит в отношении Twitter протоколы об административном правонарушении за неисполнение требований об удалении запрещённого контента. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что Twitter не исполнил около 10% от 28 тысяч требований Роскомнадзора.

Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов. Компания Twitter Inc. осведомлена о намерениях Роскомнадзора, — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничит доступ к запрещённой информации, она может быть оштрафована на сумму от 800 тыс. до 4 млн рублей. При этом в случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Согласно КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации владельцем сайта влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что социальные сети и платформы за неудаление в полном объёме призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях будут привлечены к ответственности.

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор направил запрос в компанию — владелицу социальной сети Clubhouse с требованием вернуть доступ к аккаунту российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва.