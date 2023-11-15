Инженеры из Магнитогорска представили робота-кентавра, который, по задумке создателей, должен помочь в освоении Луны.
НПО «Андроидная техника», в котором создали в том числе и знаменитого робота Федора, показало свою новую разработку — робота-кентавра. По замыслу разработчиков, робот поможет в реализации лунной программы. Управляться он может оператором с Земли посредством шлема виртуальной реальности.
Робот имеет особую конструкцию, состоит как бы из трех частей — непосредственно торс, колесная часть и летающий дрон. Каждая из частей может управляться автономно.
Как выглядит разработка челябинских мастеров — в галерее NEWS.ru.