Робот-кентавр поможет космонавтам покорить Луну: как он выглядит Магнитогорские инженеры представили робота-кентавра, который предназначен для работы на Луне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инженеры из Магнитогорска представили робота-кентавра, который, по задумке создателей, должен помочь в освоении Луны.

НПО «Андроидная техника», в котором создали в том числе и знаменитого робота Федора, показало свою новую разработку — робота-кентавра. По замыслу разработчиков, робот поможет в реализации лунной программы. Управляться он может оператором с Земли посредством шлема виртуальной реальности.

Робот имеет особую конструкцию, состоит как бы из трех частей — непосредственно торс, колесная часть и летающий дрон. Каждая из частей может управляться автономно.

Как выглядит разработка челябинских мастеров — в галерее NEWS.ru.

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