Регистрация в Telegram стала возможна без сим-карты Зарегистрироваться в Telegram стало можно без сим-карты с помощью платформы Fragment

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Регистрация в мессенджере Telegram стала возможна без сим-карты с помощью специальной платформы Fragment. Об этом сообщили в мессенджере. Платформа предоставляет услуги по продаже виртуальных анонимных номеров.

Аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна, - гласит сообщение.

В мессенджере сообщают, что виртуальный номер. по которому происходит регистрация аккаунта, окажется виден после проведения оплаты. Стоимость покупки составляет около тысячи рублей.

Основатель Telegram Павел Дуров в конце октября текущего года сообщал о том, что мессенджер запускает возможность покупки имен пользователей. Через месяц он отметил, что за это время было продано имен более чем на $50 млн.

Также Дуров сообщил о том, что администрация мессенджера Telegram удалила адреса всех каналов, которые были неактивны в течение года. Это было сделано, чтобы вновь вернуть свободные юзернеймы пользователям и разгрузить поиск. Дуров отметил, что около 70% юзернеймов в мессенджере приходилось на неактивные каналы.

Кроме того, Дуров ранее опроверг информацию о том, что голосовые сообщения пользователей Telegram передаются компании Google. Он подчеркнул, что приложение никогда не делится личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов без «явного запроса» самого владельца учётной записи. Основатель Telegram пояснил, что компания арендует оборудование Google для обработки запросов о переводе голосовых сообщений в текст.