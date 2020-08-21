Разработчик раскрыл детали разведывательно-ударного беспилотника «Гелиос»

https://static.news.ru/photo/396198d0-e516-11ea-9ae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Компания "Кронштадт"/facebook.com

Стали известны некоторые детали о новом российском разведывательно-ударном беспилотнике «Гелиос». Его впервые представили на военно-техническом форуме «Армия-2020», который проходит с 23 по 29 августа в Подмосковье.

«Гелиос» — беспилотник радиолокационного дозора и наведения. Его вес составляет пять тонн. Предполагается, что в качестве радара на него установят фрагмент РЛС для самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-100 («Премьер»). Об этом рассказал РИА Новости генеральный конструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков, которая и занималась разработкой аппарата.

Дальность и время полёта нового БЛА значительно увеличены по сравнению с предшественниками. Как и в конструкции другой современной разработки «Кронштадта» — «Орионе», в «Гелиосе» будут широко применяться композитные материалы.



Контракт с военными на поставку аппарата пока не подписан, но к «Гелиосу» проявляет большой интерес командование космических сил и морской авиации.

В настоящее время в России ведётся разработка нескольких разведывательно-ударных беспилотников большой продолжительности полёта. Один из них — «Альтиус». Реализация этого проекта, начавшаяся в 2011 году, несколько затормозилась. В конце 2018 года Министерство обороны передало проект Уральскому заводу гражданской авиации.

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