https://static.news.ru/photo/dd7df718-700b-11ea-8684-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Rambler Group объявила о начале закрытого тестирования агрегатора новостей «Гиперновости». Продукт представляет собой рейтинг заголовков изданий с обновлением в реальном времени для измерения читательского спроса.

Сервис анализирует спрос на ряде платформ (в поисковых и рекомендательных системах, социальных сетях, агрегаторах новостей и блогах) и составляет рейтинг популярных заголовков. Он формируется на основе уникальных посетителей и обновляется каждые 10 секунд. «Гиперновости» также предложит увидеть рейтинг за разные временные отрезки (от 30 секунд до часа), передаёт vc.ru.

Дата запуска сервиса Rambler Group пока не уточняет.

В конце февраля NEWS.ru сообщил, что Rambler Group и Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, раскрыли масштабную фишинговую атаку. Злоумышленники под видом фиктивной премии «Лайк года 2020» предлагали пользователям выиграть крупный денежный приз за случайно выбранный лайк, поставленный в соцсетях.

Для атаки мошенники взломали почтовые серверы одного из операторов фискальных данных (ОФД) и осуществили массовую рассылку сообщений от имени «команды Rambler».