Паспортные данные участников голосования по Конституции РФ появились в Сети

https://static.news.ru/photo/35778418-c226-11ea-8d81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.ru

База с паспортными данными россиян, которые голосовали по поправкам в Конституцию РФ с помощью электронного голосования, появилась в открытом доступе.

Данные оказались на одном из государственных сайтов. Архив содержит паспортные данные жителей Москвы и Нижегородской области.

Однако в этом архиве оказались только хеши данных. Как сообщают авторы телеграм-канала «Утечки информации», данные не представляют собой ничего, кроме серии и номера паспорта голосовавшего. Никаких Ф. И. О., прописки и других важных данных там нет. Сами по себе серия и номер паспорта не несут какой-либо информации без привязки к конкретному человеку. Но если у человека есть другие данные, то он может эти базы обогатить сведениями о том, что конкретный человек проголосовал, уверяют авторы канала.

В базе <...> содержались хеши (SHA-256), взятые от серий и номеров паспортов <...> Но даже это не видится значимой проблемой, можно было вообще серии и номера паспортов хранить в открытом виде. Серия/номер паспорта без каких-либо других данных (Ф. И. О., год рождения, адрес, телефон и т. п.) не представляет из себя ничего, кроме простого набора цифр, сформированного по известной «формуле» <...> Никакого смысла в такой базе отдельно нет. Единственное применение этим данным, это обогащение других баз, содержащих персональные данные, — подчеркнули авторы канала.

Ранее NEWS.ru писал, что Twitter предупредил об утечке персональных данных. Компания отправила своим пользователям письмо с предупреждением о том, что в Интернет могла попасть информация о бизнес-клиентах соцсети. Кроме того, проблема, возможно, затронула компании, которые используют сервисы по рекламе и аналитике от Twitter.