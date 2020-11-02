«One more thing»: Apple анонсировала четвёртую презентацию в 2020 году

Корпорация Apple официально объявила о третьей за три месяца презентации. Её слоган звучит как One more thing («Ещё кое-что» — фраза, которую на мероприятиях компании произносил её СЕО Стив Джобс перед анонсом флагманского устройства.
Презентация состоится 10 ноября в 10:00 по тихоокеанскому времени (21:00 по Москве). Журналисты ожидают, что мероприятие будет посвящено переходу на процессоры Apple Silicon в линейке компьютеров Mac. На WWDC в июне 2020 года в компании обещали, что новые компьютеры с этими чипами появятся уже в текущем году.
Предыдущая презентация Apple состоялась 13 октября. Тогда компания представила смартфоны iPhone 12. Инсайдеры также сообщали о новых полноразмерных наушниках AirPods Studio и маячках AirTags, но их так и не показали, писал NEWS.ru.