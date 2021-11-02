«Одноклассники» обновили сервис обмена фотографиями

Социальная сеть «Одноклассники» выпустила ряд обновлений для сервиса «Моменты». Пользователи смогут настраивать приватность публикаций исчезающих фото и видео, также у них появилась возможность отвечать на моменты в личные сообщения. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Пресс-служба

Сервис «Моменты» отметил свою первую годовщину. За этот год пользователи ОК стали активно вовлекаться в конкурсную механику сервиса и наблюдать за моментами друзей и селебрити. По итогам внутреннего опроса пользователей, из тех, кто смотрит моменты, 67% постоянно просматривают публикации друзей и еще 33% с интересом наблюдают за моментами других пользователей, — рассказал директор по проектам «Одноклассников» Владимир Кочетков.

Он уточнил, что 53% пользователей, которые размещают моменты, нравится получать реакции и просмотры от друзей и близких.

Сервис «Моменты» появился в октябре 2020 года как возможность публиковать исчезающие фото и видео и соревноваться с друзьями в популярности.

Ранее «Одноклассники» анонсировали специальный каталог игр и видеораздел «Лучше дома» для пользователей, которые останутся дома на время нерабочих дней. Также будет доступен поиск вакансий на сервисе «VK Работа»