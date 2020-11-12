Оборудование для 5G начнут производить в России до 2023 года

https://static.news.ru/photo/b75bdd42-24f7-11eb-be63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/ZB/Global Look Press

Массовое производство оборудования для 5G может начаться в России не позже 2023 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, работающие прототипы базовых станций показали госкорпорация «Ростех» и Сколтех.

Мы ожидаем, что начало массового производства полностью отечественного оборудования 5G, включая аппаратную часть и программное обеспечение, начнётся не позднее 2023 года, — рассказал Чернышенко ТАСС.

Образец базовой станции мобильной связи сети пятого поколения 5G, разработанной отечественными специалистами, был представлен Ростехом в сентябре 2020 года в рамках форума ЦИПР-2020 в Нижнем Новгороде. За некоторое время до этого Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) совместно с МТС запустили пилотную зону 5G в Сколково. Программное обеспечение для базовой станции разработали в Сколтехе. Она работает в диапазоне 4,9 ГГц и поддерживает стандарты радиодоступа OpenRAN.

Как писал NEWS.ru, российские сотовые операторы модернизируют сети до 5G-ready, после чего станет возможным внедрение нового стандарта связи.