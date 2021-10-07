Нейросеть появится в школах Екатеринбурга для прослушки учеников

Школы Екатеринбурга и Казани планируют оснастить аудиоаналитикой — нейросетью, которая будет способна прослушивать происходящее в учреждении. Также в скором времени появится и видеоаналитика, которая будет реагировать на резкие и агрессивные движения, драки, опасные предметы в руках и курение на территории школы, сообщает KP.RU.

По словам замначальника департамента образования администрации Екатеринбурга Михаила Ладейщикова, по сути, это будет дистанционной тревожной кнопкой.

Охранники или сотрудники образовательной организации будут знать кодовую фразу или слово. В аудиосистему также будут загружены определённые звуки, например, битого стекла, передёргивание затвора и другие, — поделился чиновник.

Если вдруг произойдёт одно из этих событий, сигнал сразу направится группе быстрого реагирования, которая по камерам отсмотрит происходящее и примет решение о выезде.

Указанные системы недёшевы, но департамент образования готов их внедрить. Пока аналитику планируют установить в двух или трёх школах областного центра.

Ранее сообщалось, что на фоне участившихся случаев нападений молодых людей на учебные заведения государство решило серьёзно потратиться на выявление потенциальных колумбайнеров, а до кучи и всех тех, кто представляет потенциальную угрозу.