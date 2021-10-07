Нейросеть появится в школах Екатеринбурга для прослушки учеников

Школы Екатеринбурга и Казани планируют оснастить аудиоаналитикой — нейросетью, которая будет способна прослушивать происходящее в учреждении. Также в скором времени появится и видеоаналитика, которая будет реагировать на резкие и агрессивные движения, драки, опасные предметы в руках и курение на территории школы, сообщает KP.RU.
По словам замначальника департамента образования администрации Екатеринбурга Михаила Ладейщикова, по сути, это
Охранники или сотрудники образовательной организации будут знать кодовую фразу или слово. В аудиосистему также будут загружены определённые звуки, например, битого стекла, передёргивание затвора и другие, — поделился чиновник.
Если вдруг произойдёт одно из этих событий, сигнал сразу направится группе быстрого реагирования, которая по камерам отсмотрит происходящее и примет решение о выезде.
Указанные системы недёшевы, но департамент образования готов их внедрить. Пока аналитику планируют установить в двух или трёх школах областного центра.
Ранее сообщалось, что на фоне участившихся случаев нападений молодых людей на учебные заведения государство решило серьёзно потратиться на выявление потенциальных колумбайнеров, а до кучи и всех тех, кто представляет потенциальную угрозу.