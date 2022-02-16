Нейросеть поможет «ВКонтакте» предлагать пользователям самые важные новости

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила автоматическое формирование ленты с трендами и главными событиями на основе анализа нейросети, сообщает пресс-служба соцсети. Алгоритм анализирует популярность тем и учитывает интересы пользователя. Также при необходимости формат сюжетов позволяет быстро ознакомиться с темой или погрузиться в неё — перейти к первоисточнику.

Каждый день «ВКонтакте» создаются миллионы публикаций, это самые разные форматы, темы и мнения от авторов любого масштаба — от крупных медиа до локальных лидеров мнений. Сегодня в рамках эксперимента мы представляем новый подход к анализу контента — он основан на технологиях машинного обучения, которые создала команда «ВКонтакте». Мы верим, что лента трендов «Актуальное» станет важной точкой роста внимания аудитории к авторам, которые ориентированы на освещение событий, происходящих и обсуждаемых здесь и сейчас, — рассказала CEO социальной сети Марина Краснова.

Она добавила, что сервис поможет быстро узнавать о самых обсуждаемых темах и событиях в России и мире.

Ранее «ВКонтакте» разработала собственную технологию NeuroHD, которая в два раза повышает разрешение видео, убирает шумы на изображении и восстанавливает детали. Благодаря нейросетевой технологии пользователи смогут автоматически улучшать качество видеороликов.