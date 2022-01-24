Названы недостатки предложения Минцифры по контролю доменных имён

Предложенный Минцифры госрегистратор доменных имён для органов власти не защитит от мошенников, которые будут регистрироваться вне России, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин «Парламентской газете». Соответствующий законопроект, который должен быть внесён в Госдуму в ноябре, создан для защиты от поддельных сайтов, но направлен только на доменную зону .ru.

Никто не помешает злоумышленникам регистрировать свои страницы в юрисдикциях других стран, — усомнился в его эффективности Муртазин.

Он добавил, что у власти уже есть инструменты для блокировки незаконной информации, а для борьбы с мошенниками можно составить список запретных слов в имени сайта.

Доменный инвестор Павел Гросс-Днепров в свою очередь заявил, что в законе нужно точнее прописать изъятие доменов.

Судя по тексту, правительство теперь может получить любой домен в зоне .ru или .рф, который будет ему необходим. Этот пункт требует доработки. Нужно в тексте добавить, что забирать можно только те домены, которые соответствуют названиям органов власти. Нынешняя неопределённость сильно ударит по доменной зоне, — сказал он.

Ранее в Роскомсвободе сообщили, что в 2020–2021 годах государственные структуры потратили более 3 млрд рублей на электронные средства слежения. Речь идёт о распознавании лиц, мониторинге соцсетей и СМИ, а также системах для силовых и надзорных ведомств.