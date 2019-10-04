https://static.news.ru/photo/1c5f0358-e6ca-11e9-8083-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Компания Microsoft сообщила об обнаружении группы хакеров, пытавшихся взломать учётные записи пользователей, связанных с президентскими выборами в США.

Объявление размещено в официальном блоге Microsoft. Компания заявила, что группировка, названная Phosphorus, предположительно связана с Ираном. Члены группы сделали около 2700 попыток идентифицировать почтовые адреса ряда клиентов компании и атаковали 241 учётную запись. Целью Phosphorus были люди, связанные с неназванным кандидатом в президенты США, государственные чиновники, журналисты, а также ряд граждан Ирана, проживающие за пределами страны.

Группировке удалось взломать четыре учётных записи клиентов Microsoft, однако компания уверяет, что пострадавшие не были связаны с выборами и не являлись действующими чиновникам. Хакерские атаки происходили в августе и сентябре 2019 года.

Microsoft отмечает, что действия Phosphorus не были технически изощрёнными, однако компания признаёт высокую мотивацию хакерской группировки и их способность инвестировать значительное количество времени и ресурсов в попытки получить доступ к информации, касающейся выборов. Отдел кибербезопасности в составе Microsoft продолжит принимать все необходимые меры для отражения хакерских атак.

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