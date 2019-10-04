Компания Microsoft сообщила об обнаружении группы хакеров, пытавшихся взломать учётные записи пользователей, связанных с президентскими выборами в США.
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Группировке удалось взломать четыре учётных записи клиентов Microsoft, однако компания уверяет, что пострадавшие не были связаны с выборами и не являлись действующими чиновникам. Хакерские атаки происходили в августе и сентябре 2019 года.
Microsoft отмечает, что действия Phosphorus не были технически изощрёнными, однако компания признаёт высокую мотивацию хакерской группировки и их способность инвестировать значительное количество времени и ресурсов в попытки получить доступ к информации, касающейся выборов. Отдел кибербезопасности в составе Microsoft продолжит принимать все необходимые меры для отражения хакерских атак.
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