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Любители «взрослого» контента в Сети оказались мишенями новой кибератаки. Вредоносное программное обеспечение Varenyky применялось для отправки спама, кражи логинов и паролей, а также для записи экрана пользователей во время просмотра порноконтента.

Первый всплеск активности этого бота антивирусная кампания ESET зафиксировала в мае 2019 года. Вредонос маскируется под спам с вложением в виде поддельного счета, кликнув на которой пользователь активирует опасный процесс на своём компьютере.

Varenyky запускает Tor для анонимного контакта с С&C-сервером и затем ищет в запущенных приложениях и открытых окнах определенные ключевые слова, преимущественно связанные с порнографией. Обнаружив искомое, вредносное ПО начинает запись экрана, после чего отправляет ее на сервер злоумышленников.

Судя по тексту письма, кибератака нацелена на франкоговорящих пользователей — предположительно, ее авторы также свободно говорят по-французски.

По нашему мнению, этот спам-бот находится в стадии интенсивной разработки, поскольку с момента первого обнаружения он существенно изменился. Как и всегда, мы рекомендуем пользователям быть аккуратнее при открытии вложений из неизвестных источников, а также позаботиться об обновлении системного и антивирусного ПО, — объяснил ведущий исследователь центра исследований и разработки ESET Алексис Дорэ-Жонка.

Как отметили эксперты, ранее они уже фиксировали вредоносные кампании, нацеленные на потребителей порно, однако описанный функционал может привести к шантажу пользователей в глобальном масштабе. Кроме записи экрана авторы Varenyky могут идентифицировать пользователей с помощью функции извлечения логинов и паролей из браузеров и почтовых клиентов. Эта информация также передается на C&C-сервер.

Ранее исследователь в области кибербезопасности Мэтт Уикси обнаружил, что многие современные гаджеты могут быть взломаны для воспроизведения оглушительных и дезориентирующих звуков.

Специалист протестировал ноутбуки, смартфоны, наушники, акустические системы и несколько типов динамиков, выяснив, как их можно использовать в целях нанесения физического вреда, писал News.ru.