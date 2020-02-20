Физики разработали квантовый аналог классической системы нейронов, которые формируют нейросети (НС) с прямой связью. Исследование представили сотрудники Ганноверского университета имени Лейбница.
Их НС может сократить число кубитов, которые необходимы для хранения промежуточных состояний и результатов. Мощности таких нейросетей хватит для того, чтобы производить универсальные квантовые вычисления, надеются учёные. Правда, пока их программа работает с ошибками.
Работа физиков
Как ранее писал NEWS.ru, в 2019 году компания Google смогла обогнать супермощный компьютер IBM Summit с помощью квантового компьютера Sycamore. Sycamore справился с расчётами быстрее IBM Summit.
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