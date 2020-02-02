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Кардиолог рассказал о том, как фитнес-браслеты помогают следить за физической активностью или сбросить лишний вес. Доктор Константин Иванцов считает, что главным страхом владельца гаджета является то, что за ним могут следить.

Действительно, эти устройства могут отслеживать местоположение и передавать данные, но у каждого есть возможность отключить эту функцию в устройствах, сообщает радио Sputnik.

Другим страхом владельцев фитнес-часов является излучение. Но доктор уверяет, что страхи эти имеют лишь сравнение со страхом перед метеоритами. Нет исследований, которые говорят о вреде гаджетов. Они не несут никакого излучения.

Зато очевидна польза смарт-часов. Они измеряют сердечный ритм, давление, сахар в крови. фазы сна. И данную геймофикацию можно считать заботой о здоровье.

Нам куда проще проходить десять тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру и результатами можно поделиться с близкими или коллегами, — говорит врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ретейлеры рассказали, что в 2019 году российские покупатели предпочитали расширять функционал своих гаджетов за счёт дополнительных аксессуаров. Так, по подсчётам аналитиков МТС, рынок смартфонов в 2019 году практически не вырос в сравнении с предыдущим, зато рынок аксессуаров увеличился на 5% в натуральном выражении и на 24% в денежном.