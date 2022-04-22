Эксперт рассказал о проблемах в авиации при замене GPS на ГЛОНАСС

Для замены американской навигационной системы GPS на оборудование ГЛОНАСС в авиации требуются дорогостоящие комплексные исследования, однако на данный момент неизвестно, кто возьмёт на себя эти затраты, заявил директор авиакомпании «Геликс» Вадим Балдин, пишет РИА Новости.

По словам главы компании, использование современных спутников позиционирования является хорошим вариантом в сравнении со штурманскими картами. Однако особенность авиации состоит в том, что любая установка дополнительного оборудования может производиться только после согласования с конструкторским бюро, которое является разработчиком самолёта или вертолёта. Он пояснил, что это связано с тем, что любое новое устройство в кабине увеличивает энергопотребление и может влиять на работу другой аппаратуры.

Поэтому для того, чтобы установить системы ГЛОНАСС, например, на вертолёт, необходимо провести комплексное исследование уже установленных систем. Всё это стоит больших денег, из-за этого возникает вопрос: кто возьмет эти затраты на себя? — задался вопросом Балдин.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее предложил установить в аэропортах России станции ГЛОНАСС вместо GPS. Он отметил, что предупреждал о возможных рисках отключения страны от иностранной системы спутниковой навигации, используемой в авиации, однако ранее к этому не прислушались. По словам главы корпорации, предложение о замене на российскую систему будет направлено в профильные ведомства. При этом, по словам главы Роскосмоса, сделать это придётся в обязательном порядке. Он отметил, что по сравнению с ценой жизни пассажиров это для авиапрома «копеечные расходы».