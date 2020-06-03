Эксперт рассказал, как выявить прослушиваемый смартфон

https://static.news.ru/photo/40ef9572-a60d-11ea-9bd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков назвал несколько признаков того, что телефон находится на прослушке. По его словам, в первую очередь об этом говорит наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые не устанавливал пользователь.

Его также должна насторожить ситуация, когда смартфон внезапно начинает «жить своей жизнью»: включаться-выключаться, перегреваться, сообщает агентство «Прайм».

Кусков отметил, что существуют разные варианты прослушки, легальные и нелегальные, а распознать её применение не всегда удаётся — это не так просто из-за использования дорогостоящего оборудования.

Эксперт считает, что следует проверить смартфон, если быстро садится его батарея, поскольку данное обстоятельство свидетельствует о работе в фоновом режиме какой-то программы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обои для Android «ломают» некоторые смартфоны. Пользователи обратили внимание на определённое изображение для смартфонов. Его установка в качестве обоев вызывает системные ошибки и выводит из строя некоторые Android-устройства. Решение проблемы заключается в смене обоев или сбросе до заводских настроек.