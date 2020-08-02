Эксперт назвал способ продлить срок службы смартфона

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что смартфон всегда следует класть экраном вниз. По его словам, в этом случае выпирающая на некоторых моделях телефонов камера меньше поцарапается, а дисплей будет меньше нагреваться.
Такое простое действие позволит продлить срок службы телефона,
Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало, — пояснил Тимофеев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что технический эксперт организации АНО Центр «Независимая экспертиза» Иван Симонов заявил: покупать подержанный мобильный телефон лучше всего в комиссионном магазине. По его словам, при покупке телефона с рук велика вероятность приобретения ворованного аппарата или аппарата с неисправностью, которая проявится позже.
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