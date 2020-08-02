Эксперт назвал способ продлить срок службы смартфона

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Число общественных точек с бесплатным Wi-Fi растёт ежегодно, однако при их использовании нельзя забывать о правилах кибербезопасности. По мнению экспертов, в общественных Wi-Fi-сетях не следует посещать финансовые сервисы, почтовые ящики и соцсети, а также совершать онлайн-покупки.

Об этом сообщает РИА Новости. Консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Глеб Карманов считает, что злоумышленники могут перехватить как минимум данные в текущей сессии. Поэтому рекомендуется не проходить авторизацию...