Технологии

Эксперт назвал способ продлить срок службы смартфона

05:25, 02 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru\

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что смартфон всегда следует класть экраном вниз. По его словам, в этом случае выпирающая на некоторых моделях телефонов камера меньше поцарапается, а дисплей будет меньше нагреваться.

Такое простое действие позволит продлить срок службы телефона, отметил эксперт в интервью агентству «Прайм».

Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало, — пояснил Тимофеев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что технический эксперт организации АНО Центр «Независимая экспертиза» Иван Симонов заявил: покупать подержанный мобильный телефон лучше всего в комиссионном магазине. По его словам, при покупке телефона с рук велика вероятность приобретения ворованного аппарата или аппарата с неисправностью, которая проявится позже.

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