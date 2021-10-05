Экономист назвал единственное важное последствие блэкаута соцсетей

Единственным важным последствием глобального сбоя в работе соцсетей станет повышенное внимание к вопросам информационной безопасности. Оно откроет перспективы для компаний в этой сфере, считает ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова и экономист Андрей Колганов. Его слова приводит Lenta.ru.

Тут открываются перспективы для компаний, которые на этом специализируются. Скажем, появятся дополнительные контракты на создание различного рода информационных продуктов, которые гарантировали бы невозможность несанкционированного доступа к базам данных во время таких сбоев, — рассказал Колганов.

Он также оценил ущерб от произошедшего. Колганов считает, что шестичасовой блэкаут не подорвал доверие к Facebook и не разорил бизнес его пользователей. Экономист предположил, что позиции компании восстановятся и в долгосрочной перспективе никаких последствий нарушение работы за собой не повлечёт.

4 октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений Цукерберга оказались недоступны для пользователей почти на семь часов. Позже в компании назвали причину неполадок — изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между центрами компании по обработке данных.