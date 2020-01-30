https://static.news.ru/photo/643b217e-438c-11ea-b4c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aloisio Mauricio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский предприниматель Павел Дуров вновь заявил, что пользователи WhatsApp находятся в опасности.

По его словам, взлом телефона самого богатого человека на планете — владельца Amazon Джеффа Безоса — произошёл через бэкдор в WhatsApp. Дуров считает, что нападение исходило от иностранного правительства, и вполне вероятно, что кроме Безоса мишенью стали и другие деловые и правительственные лидеры.

Учитывая серьезность ситуации, можно было бы ожидать, что Facebook/WhatsApp извинится и пообещает не сажать бэкдоры в своих приложениях в будущем. Вместо этого они объявили, что виновата Apple, а не WhatsApp. Вице-президент Facebook заявил, что iOS, а не WhatsApp, были взломаны, — заявил Дуров.

По словам Дурова, ошибка безопасности не присутствовала на устройствах iOS.

Если бы Джефф Безос полагался на Telegram вместо WhatsApp, он не был бы шантажирован людьми, которые скомпрометировали его коммуникации, — подчеркнул разработчик Telegram.

Он напомнил, что в ООН рекомендовали чиновникам удалить WhatsApp на своих устройствах, а приближенным к Дональду Трампу посоветовали вообще сменить смартфоны, чтобы они не стали жертвой взлома.