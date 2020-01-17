Авиастроительная корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость программного обеспечения пассажирских лайнеров 737 MAX.
Специалисты компании выявили проблемы во время технического обзора самолёта. В Boeing заявили, что вместе с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) исправляют ПО проблемного лайнера,
Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года компания отказалась от дальнейшего производства лайнеров 737 MAX, которые в 2018 году начали регулярно попадать в катастрофы. Эксперты прямо связали инциденты с неисправным ПО этой модели.
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