https://static.news.ru/photo/42415222-3965-11ea-af50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Seattle Aviation Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авиастроительная корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость программного обеспечения пассажирских лайнеров 737 MAX.

Специалисты компании выявили проблемы во время технического обзора самолёта. В Boeing заявили, что вместе с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) исправляют ПО проблемного лайнера, сообщает агентство Reuters.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года компания отказалась от дальнейшего производства лайнеров 737 MAX, которые в 2018 году начали регулярно попадать в катастрофы. Эксперты прямо связали инциденты с неисправным ПО этой модели.