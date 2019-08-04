Подросток из Белоруссии стал инвалидом после поездки на скутере. Он чудом выжил, оказавшись под колёсами грузового поезда.
Юноша не справился с управлением около железнодорожного переезда. Он объехал по краю дороги стоявший в ожидании проезда состава фургон, однако не смог остановить мопед и не справился с управлением.
Инцидент произошёл ещё 1 августа. Однако лишь сейчас появилось видео с камеры наблюдения. Изначально представители правоохранительных органов считали, что школьник пытался миновать переезд перед приближающимся составом. Однако на видео отчётливо видно, что он подъехал к уже ехавшему здесь составу.
В результате ДТП молодой человек лишился обеих ног, сообщают «
Ранее, как писал News.ru, в канадской провинции Альберта сошёл с рельсов поезд с опасными химикатами. Из-за этого пришлось эвакуировать людей в радиусе семи километров.