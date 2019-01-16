Зубков прокомментировал решение об отстранении

Президент Федерации бобслея и скелетона России (ФБСР) Александр Зубков прокомментировал решение, вынесенное Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) об отстранении до 18 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил. Вместе с ним дисквалифицированы три других российских спортсмена — Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарёв.
«Сейчас мы получим документ. Его переведут. После этого каждый спортсмен ознакомится с теми пунктами, которые были прописаны в этом решении. После этого они обсудят все вопросы со своим адвокатом. После этого примут решение, какие дальнейшие шаги они предпримут», — сказал Зубков News.ru.
Результаты спортсменов будут аннулированы начиная с февраля 2014 года. Спортсмены имеют право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Как писал News.ru, Зубкова официально отлучили от бобслея.