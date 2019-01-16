Зубков прокомментировал решение об отстранении

https://news.ru/storage/news/2341c35f56e4173da2e1f7de5db3d6b1/a60741ef-89e9-42f7-a7a9-0072d2f59a3c_850.jpg Nhat V. Meyer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press эксклюзивы

Александр Зубков (в центре)

Президент Федерации бобслея и скелетона России (ФБСР) Александр Зубков прокомментировал решение, вынесенное Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) об отстранении до 18 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил. Вместе с ним дисквалифицированы три других российских спортсмена — Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарёв.

«Сейчас мы получим документ. Его переведут. После этого каждый спортсмен ознакомится с теми пунктами, которые были прописаны в этом решении. После этого они обсудят все вопросы со своим адвокатом. После этого примут решение, какие дальнейшие шаги они предпримут», — сказал Зубков News.ru.

Результаты спортсменов будут аннулированы начиная с февраля 2014 года. Спортсмены имеют право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Как писал News.ru, Зубкова официально отлучили от бобслея.