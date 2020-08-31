Зимнюю Универсиаду 2021 года перенесли на неизвестный срок

https://static.news.ru/photo/c891ef72-eb89-11ea-8d1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: fisu.net

Пандемия COVID-2019 вынудила перенести зимнюю Универсиаду. Она должна была пройти с 21 по 31 января 2021 года в швейцарском Люцерне.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации университетского спорта (FISU), новые даты Универсиады будут согласованы в течение следующих двух месяцев.

Как сообщил президент FISU, министр спорта РФ Олег Матыцин, перенос Универсиады связан с тем, что сборные многих стран, включая делегации России, США и Китая, не смогут прибыть в Швейцарию.

Зимняя Универсиада — это всемирное спортивное событие. Помимо спортивных соревнований обмен опытом между делегациями чрезвычайно важен для нас как элемент объединения людей, — цитирует его агентство.

Матыцин добавил, что ограничения на въезд, а также принятие мер предосторожности сделали бы обмен опытом невозможным. По его мнению, перенос — это единственно правильное решение в текущей ситуации.

Пандемия сделала невозможным проведение нынешним летом практически всех крупнейших международных соревнований. По этой причине на 2021 год были перенесены футбольный чемпионат Европы и очередная летняя Олимпиада в Токио. Удастся ли провести Игры-2020 в японской столице спустя несколько месяцев — открытый вопрос. О причинах, которые могут привести к отмене главных соревнований четырёхлетия, ранее писал NEWS.ru.