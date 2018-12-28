Зеппельт выразил мнение о допинге в РФ

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Хайо Зеппельт

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который создал серию скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, поделился мнением относительно ситуации вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в передаче данных московской антидопинговой лаборатории экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Грязная игра — на очереди следующий раунд. По всей видимости Россия пока не готова предоставить оригинал данных из Московской лаборатории», — написал Зеппельт в своём аккаунте Twitter.

По его мнению, очевидно, что Россия не решит проблему до установленного времени — 31 декабря 2018 года. Зеппельт утверждает, что для России гораздо важнее сохранить в тайне данные московской лаборатории, нежели «изоляция для спортсменов». Также он считает, что если российская сторона не передаст данные до указанного дедлайна, то «наступит момент истины».

«Как ВАДА отреагирует? Ещё один хитрый ход или же незамедлительное отстранение РУСАДА? Или же последуют ещё более жёсткие санкции, основанные на более серьёзных критериях соответствия WADA?» — подытожил немецкий журналист.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогли извлечь данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 годы, хотя получили доступ к лаборатории. Выяснилось, что оборудование антидопингового агентства должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Доступ к данным московской антидопинговой лаборатории должен быть обеспечен до 31 декабря 2018 года. Эта мера необходима для полного восстановления РУСАДА.