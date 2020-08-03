Защитник Виталий Лысцов перешёл из «Крыльев Советов» в «Локомотив»

https://static.news.ru/photo/fa22213c-d5af-11ea-b7d7-fa163e074e61_660.jpg Виталий Лысцов Фото: ФК «Локомотив»/vk.com

Защитник Виталий Лысцов перешёл из самарских «Крыльев Советов» в «Локомотив», сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Отмечается, что соглашение с 25-летним игроком рассчитано на четыре года. При этом, по данным СМИ, сумма трансфера составила 600 тысяч евро.

Я был готов вернуться в «Локомотив» ещё когда из него уходил. Мечтал об этом и прошёл долгий путь, — заявил Лысцов пресс-службе.

Лысцов — выпускник академии «Локомотива», в которой занимался с 12 лет. В 2012 году он дебютировал за главную команду клуба.

В 2014 году Лысцов перешёл в португальскую «Униан Лейрию», а спустя год стал игроком «Бенфики», которая дважды отдавала его в аренду. За «Крылья Советов» Лысцов начал выступать летом 2019 года. В сезоне-2019/20 Лысцов провёл за клуб восемь матчей в РПЛ, отметившись лишь одним забитым мячом.

Ранее NEWS.ru писал, что московский «Локомотив» выступил с довольно выгодным предложением к нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину.