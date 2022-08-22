«Закончилась история»: Федун обратился к фанатам «Спартака» Федун обратился к фанатам «Спартака» после ухода с поста президента футбольного клуба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Федун

Президент «Спартака» Леонид Федун обратился к фанатам красно-белых после выхода из состава акционеров клуба и отставки со своего поста. Предприниматель был бессменным главой клуба с 2004 года. За этот период «Спартаку» удалось лишь один раз взять чемпионство в РПЛ (сезон-2016/17), а также стать обладателем Кубка России (сезон-2021/22). Обращение Федуна опубликовано на сайте футбольного клуба.

Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче «Спартака», я и представить не мог, что буду 18 лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются. Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования, — высказался Федун.

Он также поблагодарил коллег из компании ЛУКОЙЛ за поддержку «Спартака». Покидая свой пост, как выразился Федун, он оставляет своему преемнику «молодую команду с амбициозным тренером», а также великолепный стадион (речь идет об «Открытие Банк Арене»). Предприниматель заверил, что новое руководство может всегда рассчитывать на поддержку и помощь с его стороны.

Ранее стало известно, что ЛУКОЙЛ приобретет 100% акций футбольного клуба «Спартак-Москва» и «Открытие Банк Арены». В компании отметили, что Леонид Федун сложил свои полномочия и вышел из состава акционеров клуба.