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Загитова отсутствует в Саранске в преддверии ЧР

Алина Загитова Сергей Булкин/News.ru

Алина Загитова

спорт [ версия для печати ]

Российская фигуристка Алина Загитова планирует приехать в Саранск для участия в чемпионате России 20 декабря.

«Почему Алина сегодня не появилась? Потому что она приедет завтра!» — сказал хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз Sport24.

При объявлении фамилий спортсменок, которые должны были присутствовать на раскатке во время тренировки 19 декабря, диктор не назвал Алину Загитову.

Короткие программы спортсменки представят 21 декабря в 14:00 по московскому времени. Чемпионат России завершится 23 декабря.

Ранее News.ru писал, что Загитова пропустила тренировку перед ЧР.


#сборнаяРоссии #фигурноекатание #АлинаЗагитова
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