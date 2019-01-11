За кого болеть в выходные

https://news.ru/storage/news/5ed097470b8f423b41977f0fb1f661bb/93e20d83-825d-4a6b-a849-067a78d2659d_850.jpg Сергей Бобылев/ТАСС

Светлана Миронова

Биатлон, лыжи, коньки, санки и примкнувший к ним гандбол

Биатлон

Что: четвёртый этап Кубка мира

Где: Оберхоф (Германия)

Когда: 10−13 января

Зачем: чтобы увидеть в деле обновлённую сборную России. В каждой из команд произошли изменения. В женский коллектив влились Светлана Миронова и Лариса Куклина, а в мужской — Семён Сучилов и Максим Цветков. Инъекция свежей крови уже дала свои результаты. Именно Миронова показала лучший среди россиянок результат в спринте. 24-летняя биатлонистка обошла и Старых, и Юрлову-Перхт — своих более опытных подруг.

За кого болеть: на субботу, 12 января, в Оберхофе намечены гонки преследования, но больше пасьюта всех занимают, конечно, эстафеты. Пройдут они в воскресенье, 13 января, и состоятся во второй раз в сезоне. В Хохфильцене мужская команда стала пятой — на фоне скандала с Антоном Бабиковым, а женская — четвёртой, во многом благодаря отсутствию каких-либо потрясений. В Германии, кажется, у болельщиков есть все шансы увидеть своих любимцев на пьедестале.

Смотреть: Eurosport 1 — 12 января (гонка преследования: у женщин — в 14:30, у мужчин — в 17:00), 13 января (эстафета: у женщин — 13:30, у мужчин — 16:30); «Матч ТВ» — 12 января (гонка преследования: у женщин — в 14:25, у мужчин — в 16:40), 13 января (эстафета: у женщин — 13:25, у мужчин — 16:15).

Гандбол

Что: Россия vs. Корея

Статус: матч предварительного этапа чемпионата мира

Где: Берлин (Германия)

Когда: 12 января

Зачем: чтобы отследить, как даётся мужской сборной восхождение в элиту мирового гандбола, откуда она выпала полтора года назад, не квалифицировавшись на чемпионат Европы в Хорватию. Сейчас же — усилиями нового тренерского штаба во главе с Эдуардом Кокшаровым — возвращается. Вернулись ли, в какой роли и надолго ли — на эти вопросы даст ответ чемпионат мира в Германии и Дании.

За кого болеть: корейцы, наряду с бразильцами, самый непредсказуемый соперник на предварительном этапе. Но и для них у Кокшарова должны найтись контраргументы. Зря, что ли, на сборах наигрывали 6:0 как запасной вариант обороны. Любая потеря очков в игре с азиатами может перечеркнуть надежды сборной на выход в основной этап турнира. В этом случае кровь из носу нужно будет обыгрывать записных фаворитов — немцев с французами.

Смотреть: «Матч! Игра» (17:25)

Конькобежный спорт

Что: чемпионат Европы в многоборье

Где: Коллальбо (Италия)

Когда: 11−13 января

Зачем: чтобы посмотреть на наших конькобежцев в отсутствии Павла Кулижникова и Ангелины Голиковой. Лидеры сборной России продолжают подготовку к чемпионату мира на отдельных дистанциях, который в феврале пройдёт в Германии. Остальным предстоит штурмовать рекорды голландцев Свена Крамера и Ирены Вюст (в классическом многоборье), а также Кая Вербея и чешки Каролины Эрбановой (в спринтерском многоборье).

За кого болеть: в спринтерском многоборье выступят Алексей Есин, Артём Кузнецов и Виктор Лобас (у мужчин) и Ольга Фаткулина, Дарья Качанова и Ирина Кузнецова (у женщин). В классическом многоборье — Сергей Трофимов, Данила Семериков и Тимур Захаров (у мужчин) и Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова (у женщин).

Смотреть: «Матч ТВ» (12 января — 14:05 и 15:55), «Матч! Арена» (12 января — 13:30, 13 января — 14:25).

Шорт-трек

Что: чемпионат Европы

Где: Дордрехт (Голландия)

Когда: 11−13 января

Зачем: чтобы не пропустить спор за звание лучшей сборной Старого Света. В числе претендентов — Россия, Италия, Голландия и Венгрия. В прошлом году нос конкурентам утёрли голландцы. Также мы пропустили вперёд себя итальянцев. Хотя ещё два года назад никто и близко к нам не подбирался — 13 медалей разного достоинства против семи у оппонентов.

За кого болеть: у мужчин — за Семёна Елистратова, который уже дважды становился лучшим шорт-трекистом Европы. У женщин — за Софью Просвирнову, которая последние четыре года бодается то с британкой Элиз Кристи, то с итальянкой Арианной Фонтаной, но в многоборье выше второго места так и не поднималась.

Смотреть: «Матч! Арена» (12 января — 16:55, 13 января — 17:40).

Лыжные гонки

Что: шестой этап Кубка мира

Где: Дрезден (Германия)

Когда: 12−13 января

Зачем: чтобы наслаждаться захватывающим противостоянием сборных России и Норвегии. На «Тур де Ски» победа осталась за скандинавами. Йоханнес Клэбо опередил по итогам многодневки Сергея Устюгова, а Ингвильд Эстберг — Наталью Непряеву. Благодаря этому успеху норвежец оторвался в тотале Кубка мира от другого россиянина — Александра Большунова. Зато Устюгов, в свою очередь, взлетел на пятую строчку. Замыкает лыжную десятку ещё один наш соотечественник — Андрей Мельниченко. Норвежцев в топ-10, правда, в три раза больше — шестеро.

За кого болеть: у женщин на помощь Юлии Белоруковой пришли Наталья Непряева и Анастасия Седова. Первая на «Тур де Ски» выиграла гонку с интервальным стартом в Тоблахе, а в Оберстдорфе и Валь-де-Фьемме не сходила со второй строчки. Седова же на «Тур де Ски» четырежды становилась третьей. Что в преддверии чемпионата мира в австрийском Зеефельде не может не радовать.

Смотреть: Eurosport 2 (12 января — 15:15, 13 января — 14:30).

Санный спорт

Что: шестой этап Кубка мира

Где: Сигулда (Латвия)

Когда: 12−13 января

Зачем: чтобы оценить, в какой форме сборная России подходит к чемпионату мира. Мировое первенство пройдёт в немецком Винтерберге с 25 по 27 января, и Сигулда — последняя проба пера перед ним. К тому же трасса в Латвии, если верить Виктории Демченко, практически родная для наших саночников. «Короткая, техническая, непредсказуемая», — это всё о ней. Не «Горячие. Зимние. Твои», но все же…

За кого болеть: что у мужчин, что у женщин в топ-10 в одноместных санях входят по двое россиян — Роман Репилов и Семён Павличенко, Татьяна Иванова и Екатерина Батурина. Но только Репилов сохраняет шансы на общую победу в Кубке мира. 22-летний уроженец Дмитрова некритично отстаёт от немца Йоханнеса Людвига и, как думается, вполне способен повторить свой успех двухлетней давности.

Смотреть: Eurosport 2 — 12 января (одиночные сани: у женщин — 19:45; двойки — 17:00), Eurosport 1 — 13 января (одиночные сани: у мужчин — 18:00; двойки — 17:00).