За кого болеть в выходные

https://news.ru/storage/news/c8c22c4e497e3bd308e100c363fdab34/9199c791-3d1b-4ae3-abf2-f82cf39fa7f6_850.jpg Валерий Шарифулин/ТАСС

Евгений Чупраков

За «молодёжку» Брагина, биатлониста Шипулина, «летающего лыжника» Климова и боксёра Чупракова

Хоккей

Что: молодёжный чемпионат мира.

Матч: Россия vs. Чехия.

Где: Ванкувер (Канада).

Когда: 29 декабря.

Зачем: чтобы стать свидетелями первых робких шагов команды Валерия Брагина на пути к мировому господству. Последний раз «молодёжка» возвращалась домой, увешанная золотыми медалями, в далёком 2011 году. С тех пор как отрезало. С пяти чемпионатов мира подопечные Валерия Николаевича привезли три серебра и одну бронзу. В прошлом же году — впервые с 2010 года — остались без наград.

За кого болеть: игра со сборной Чехии — первая серьёзная проверка для наших парней. В стартовом матче с командой Дании российская «молодёжка» никаких проблем не испытала — 4:0. Встреча с чехами — не только возможность ещё раз проверить себя в боевых условиях, но и очередная ступень, ведущая к канадцам. С хозяевами турнира, действующими чемпионами мира и главными претендентами на победу, сборная Брагина сыграет в заключительной на групповом этапе игре.

Смотреть: «Матч ТВ» (04:00, 11:15).

Лыжные гонки

Что: «Тур де Ски».

Где: Тоблах (Италия).

Когда: 29 декабря — 6 января.

Зачем: чтобы оценить, в каком состоянии подошли наши лыжники к мини-чемпионату мира. В этому году он будет состоять из четырёх этапов — в Тоблахе (Италии), Валь Мюстаире (Швейцария), Оберстдорфе (Германия) и Валь-ди-Фьемме (Италия). За всю историю «Тура» россияне побеждали в общем зачёте дважды. В 2013 году — Александр Легков, а в 2017 году — Сергей Устюгов. Помимо того, Легков и Евгений Белов были вторыми, а Максим Вылегжанин и тот же Устюгов — третьим.

За кого болеть: за лидера общего зачёта Кубка мира — Александра Большунова. На прошлом «Туре» он стал шестым, выиграв бронзу на этапе в швейцарском Ленцерхайде. Можно не сомневаться, что с тех пор амбиции уроженца Брянщины возросли и простираются куда дальше шестого места. А также — Сергея Устюгова. 26-летний спортсмен вернулся после травмы и на этапе в Давосе стал 25-м в гонке с раздельным стартом. Но мы-то помним победу Устюгова в 2017 году, когда он установил рекорд «Тура», победив в пяти гонках.

Смотреть: Eurosport 1 (29 декабря — 16:30, мужской спринт; 30 декабря — 14:30, фристайл у женщин, 16:30, фристайл у мужчин).

Биатлон

Что: «Рождественская гонка».

Где: Гельзенкирхен (Германия).

Когда: 29 декабря.

Зачем: чтобы пролить слёзы, наблюдая за тем, как уходит из спорта Антон Шипулин. Многолетний лидер сборной России по биатлону, надёжа и опора, на специально созванной пресс-конференции подтвердил то, о чём догадывались многие. 31-летний спортсмен решил не возобновлять профессиональные выступления. Таким образом старт в Гельзенкирхене станет для Шипулина последним за 10-летнюю карьеру.

За кого болеть: «Рождественская гонка» — коммерческий турнир, поэтому проходит в особом формате. В ней выступают биатлонист и биатлонистка, которые и представляют — чаще всего — одну страну. В этом году, однако, будет исключение. В Гельзенкирхене побежит семейная пара — белоруска Дарья Домрачева и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. Честь России на «Фельтинс-Арене», кроме Шипулина, будет отстаивать Екатерина Юрлова-Перхт. Таким дуэтом они выступают не в первый раз. В 2012 году, например, и вовсе выиграли гонку.

Смотреть: «Матч ТВ» (масс-старт — 20:05, пасьют — 21:20).

Хоккей

Что: Кубок Шпенглера.

Где: Давос (Швейцария).

Когда: 26−31 декабря.

Зачем: чтобы посмотреть, как в один из старейших клубных турниров Европы возвращается представитель России. В прошлом году в Давосе обошлись без нас. До этого нашу страну в Швейцарии дважды представлял «Автомобилист», а в этом году отстаивать традиции отечественного хоккея будет магнитогорский «Металлург». У «Магнитки» долгие и трепетные отношения с Кубком Шпенглера. Этот турнир они выиграли в 2005 году, а в 1999 году остановились в шаге от победы.

За кого болеть: три последних года в Давосе безраздельно властвует сборная Канады. Если в прошлом году она переиграла национальную команду Швейцарии, то до этого дважды — «Лугано». Остановить канадцев — непростая задача, с которой «Металлург» вполне способен справиться. И даже победа над чешской «Оцеларже», добытая в стартовой игре лишь по буллитам, не должна смущать.

Смотреть: «Матч! Игра» (29 декабря — 17:05 и 22:10, четвертьфиналы).

Смешанные единоборства

Что: турнир UFC 232.

Где: Лос-Анджелес (США).

Когда: 30 декабря.

Зачем: чтобы убедиться в том, что жадность и корысть до добра не доводят. Новогодний турнир UFC оказался на грани срыва. У полутяжеловеса Джона Джонса нашли следы анаболического стероида. Дэйна Уайт пригорюнился, а потом зацепился за догадку — мол, за этот стероид Джонс уже отбыл 15-месячную дисквалификацию. За шесть дней до турнира в Лас-Вегасе глава UFC перенёс мероприятие в Калифорнию. Чем уже навлёк на свою голову бурю критики — от болельщиков, журналистов и самих спортсменов.

За кого болеть: в главном бою вечера состоится реванш Джона Джонса и Александра Густафссона. Они уже встречались в 2013 году. Тогда их поединок признали лучшим не только на турнире, но и в году. Со-главным событием станет встреча двух чемпионок UFC — Кристианы «Киборг» Жустину (в полулёгком весе) и Аманды «Львицы» Нуньес (в легчайшем весе). Ну, а российских любителей MMA наверняка заинтересует бой Андрея Орловского. 39-летний белорус выйдет в октагон с Уолтом Харрисом. В последних девяти встречах Андрей одержал всего две победы. Это всё, что нужно знать о мотивации Орловского.

Смотреть: «Матч ТВ», «Матч! Боец» (04:00).

Бокс

Что: Евгений Чупраков vs. Масаюки Ито.

Где: Токио (Япония).

Когда: 30 декабря.

Зачем: чтобы увидеть, как Евгений Чупраков выйдет на бой всей своей жизни. 28-летний россиянин остаётся непобеждённым — в 20 поединках он одержал 10 побед нокаутом. Но уроженец Екатеринбурга очень долго ходил в претендентах, ожидая титульного боя и теряя лучшие годы. И вот сейчас получил-таки шанс. Как первый номер рейтинга WBO Чупраков стал обязательным соперником для чемпиона в лёгком весе Масаюки Ито.

За кого болеть: для японца бой с Чупраковым будет первой защитой титула. Добыл он пояс, надо сказать, неожиданно для всех. Мало кто ожидал, что в июле 2018 года Ито сумеет одолеть пуэрториканца Кристофера Диаса. Тем более по сути на его территории, во Флориде. Теперь роль Ито примерит на себя Чупраков. Евгений едет в Японию за званием, деньгами и славой. Но завоевать их в Токио будет крайне сложно. Масаюки, как оказалось, неплохой боксёр, так ещё домашнее судейство никто не отменял. Чтобы победить, Чупракову нужно будет доминировать и ронять чемпиона.

Смотреть: «Матч ТВ» (11:50).

Прыжки на лыжах с трамплина

Что: «Турне четырёх трамплинов».

Где: Оберстдорф (Германия).

Когда: 30 декабря.

Зачем: чтобы посмотреть, как к своей мечте идёт один из лидеров сборной России. После ряда побед в сезоне Евгений Климов заявил, что хочет выиграть один из этапов «Турне четырёх трамплинов». За всё время существования «Турне» подобное удавалась считанному количеству спортсменов из нашей страны. Юрий Скорзов, Николай Шамов, Николай Каменский, Гарий Напалков (дважды) и Юрий Иванов выигрывали этапы в советское время. А Каменский даже побеждал в общем зачёте в далёком 1956 году.

За кого болеть: за Климова, которому, как видится, вполне по силам зацепить один из этапов. Тем более прецедент уже был. В 2017 году Евгений стал третьим в Инсбруке. С тех пор он ощутимо прибавил и выбился в лидеры сборной. В федерации, если верить главе Дмитрию Дубровскому, ждут от Климова места на подиуме как максимум и место в топ-10 как минимум. А от остальных — Михаила Назарова и Романа Трофимова — попадания в топ-30.

Смотреть: Eurosport 1 (18:15).