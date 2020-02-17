Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио сообщил в Twitter, что у предстоящих соревнований появился официальный слоган.
Девизом Игр стала фраза: United by emotion («Объединённые одним чувством». — NEWS.ru).
Как объяснили в оргкомитете, очень скоро наступит момент, когда люди во всём мире захотят поделиться своими чувствами, на которые их вдохновит токийская Олимпиада.
Оргкомитет «Токио-2020» решил использовать девиз United by emotion, чтобы стремиться к успешному проведению Игр, — подчеркнул оргкомитет.
В сопроводительном ролике снялась японская теннисистка Наоми Осака. Она напомнила, что Олимпиада пройдёт с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры начнутся 25 августа и пройдут по 6 сентября.
The Official— #Tokyo2020 (@Tokyo2020)
#Tokyo2020Games Motto is... United By Emotion
We are
#UnitedByEmotion pic.twitter.com/VpTwNAgVwe February 17, 2020
Как писал NEWS.ru, ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгар заявил, что спортивный арбитражный суд (CAS) может вынести свой вердикт по делу о лишении статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и санкциях к российскому спорту после Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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