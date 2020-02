Девизом Игр стала фраза: United by emotion («Объединённые одним чувством». — NEWS.ru).

Как объяснили в оргкомитете, очень скоро наступит момент, когда люди во всём мире захотят поделиться своими чувствами, на которые их вдохновит токийская Олимпиада.

В сопроводительном ролике снялась японская теннисистка Наоми Осака. Она напомнила, что Олимпиада пройдёт с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры начнутся 25 августа и пройдут по 6 сентября.