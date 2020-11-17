WADA раскритиковало принятый в США «акт Родченкова»

https://static.news.ru/photo/e454dc3a-28ef-11eb-aff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что принятый в США «акт Родченкова» осложнит борьбу с допингом в мире.

Признавая положительные элементы этого законодательства, WADA и другие заинтересованные стороны продолжают считать, что некоторые очень важные элементы «акта Родченкова» будут иметь непредвиденные последствия и нарушат глобальную правовую антидопинговую систему, признанную на сегодняшний день 190 странами, включая США, — говорится в заявлении агентства.

По мнению WADA, экстерриториальность этого закона подорвёт борьбу с допингом во всём мире. В агентстве отметили, что раньше ни одна страна не заявляла об уголовной юрисдикции в отношении правонарушений, связанных с применением допинга, которые имели место за пределами её национальных границ.

Ранее сенат вслед за палатой представителей Конгресса США проголосовал за законопроект, который позволит привлекать к уголовной ответственности спортсменов, причастных к схемам по системному нарушению антидопинговых правил.

Под действие документа подпадает спортсмен любой страны мира, если он участвует в допинговом сговоре на состязаниях с присутствием атлетов из США.

Законопроект распространяется на все соревнования, в которых руководствуются правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA). За его нарушение грозит штраф до $1 млн и лишение свободы до 10 лет. Также отмечается, что наказание не грозит отдельным спортсменам, уличённым в применении допинга. Кроме того, под действие закона не подпадают участники состязаний североамериканских профессиональных лиг (НБА, НХЛ), которые не придерживаются кодекса WADA.

Документ вступит в силу, если в течение десяти дней его подпишет президент США, писал NEWS.ru.