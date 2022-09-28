Инцидент с участником Олимпийских игр в Пекине-2022 Артемом Арефьевым, в ходе которого он нечаянно отрубил себе два пальца на левой руке, может оказаться шуткой, считает трехкратный призер Олимпийских игр, тренер Валерий Муратов. По его словам, которые передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня», все пальцы Арефьева на месте, сейчас спортсмен тренируется в обычном режиме.

На катке в Коломне сейчас тренируется группа спортсменов сборной России. Видел многих, в том числе Артема Арефьева. Нормально тренируется. <...> Пальцы себе на руке отрубил? Не знаю. Все пальцы там, где положено. Может, он так пошутил? Парню 21 год. Знаете, у молодых всякие шутки бывают, заявил тренер.

Ранее сообщалось, что российский конькобежец Артем Арефьев случайно отрубил себе кончики пальцев во время колки дров. По словам спортсмена, это не помешает ему принять участие в первых стартах сезона в Коломне, которые запланированы на середину октября. Мужчина отрубил себе кончик указательного и большого пальца, когда колол дрова для бани. Он с юмором заявил, что планировал ее растопить, поскольку ему «так не хватает тепла», а также заявил, что обязательно будет выступать на соревнованиях, если травма не даст никаких осложнений.