«Все пальцы на месте»: тренер о травме конькобежца Арефьева Тренер Муратов предположил, что конькобежец Арефьев мог пошутить насчет отрубленных пальцев

Фото: SCS/Soenar Chamid/Global Look Press

Российский конькобежец Артем Арефьев

Инцидент с участником Олимпийских игр в Пекине-2022 Артемом Арефьевым, в ходе которого он нечаянно отрубил себе два пальца на левой руке, может оказаться шуткой, считает трехкратный призер Олимпийских игр, тренер Валерий Муратов. По его словам, которые передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня», все пальцы Арефьева на месте, сейчас спортсмен тренируется в обычном режиме.

На катке в Коломне сейчас тренируется группа спортсменов сборной России. Видел многих, в том числе Артема Арефьева. Нормально тренируется. <...> Пальцы себе на руке отрубил? Не знаю. Все пальцы там, где положено. Может, он так пошутил? Парню 21 год. Знаете, у молодых всякие шутки бывают, — заявил тренер.

Ранее сообщалось, что российский конькобежец Артем Арефьев случайно отрубил себе кончики пальцев во время колки дров. По словам спортсмена, это не помешает ему принять участие в первых стартах сезона в Коломне, которые запланированы на середину октября. Мужчина отрубил себе кончик указательного и большого пальца, когда колол дрова для бани. Он с юмором заявил, что планировал ее растопить, поскольку ему «так не хватает тепла», а также заявил, что обязательно будет выступать на соревнованиях, если травма не даст никаких осложнений.