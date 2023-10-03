«Все нервы истрепали»: Тарасова о допинговом скандале с Валиевой Тарасова: международные организации портят жизнь Валиевой

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Камила Валиева

Международные организации портят жизнь фигуристке Камиле Валиевой, поскольку скандал, связанный с употреблением допинга, раздут, и «дела там никакого нет», заявила российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В эфире «Подкаст.лаб» на Первом канале тренер назвала Валиеву «фигурным гением». По ее словам, тому, что спортсменка умеет — научить нельзя. Тарасова подчеркнула, что инициаторы допингового дела хотят, чтобы такие спортсмены рождались не в России, а в их странах.

Все нервы истрепали, рассматривают то, что не нужно рассматривать. Потому что там нет никакого дела. Портят девочке жизнь. <...> Они хотят, чтобы у них в странах это рождалось, а не у нас. Потому что если она у нас будет, мы будем их побеждать. Всегда, — сказала мастер спорта международного класса.

Она напомнила, что сейчас не комментирует спортивные состязания и раздумывает над тем, чем заниматься дальше, поскольку «дома делать нечего». При этом Тарасова указала, что не может жить без тренировок и помогает с этим тренеру Елене Водорезовой.

Конечно, не могу жить без тренировок, хожу все время к Лене Водорезовой, смотрю занятия, помогаю ей с детьми. Не могу сидеть дома, не понимаю, что мне там делать, — отметила Тарасова.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретит спортсменам из России выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнит критерии соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Агентство предложило наказания, которые вступят в силу через 21 день с момента уведомления, если РУСАДА не устранит несоответствия или не обжалует их.