Волны-убийцы: как вода забирала спортсменов

Невозможно без эмоций было смотреть на случившееся в испанской Торревьехе. 27 сентября в Сети появилось видео гибели двух человек: фитнес-тренера из России Данилы Гагарина и его знакомой, инструктора по йоге из Финляндии по имени Эмма. Снимала всё на телефон Дарья Гагарина, жена россиянина. Если вы не видели это видео, то лучше и не смотрите - это настоящий фильм ужасов в реальной жизни. Мы чуть-чуть расскажем об этом случае и вспомним другие, когда вода забирала жизни спортивных и подготовленных людей.

Данила!

Ужас ситуации заключается не только в смерти двух людей, но ещё и в том, что её сняла жена погибшего. Всё случилось прямо на её глазах, а теперь и на глазах сотен тысяч людей, которые видео посмотрели. Добавляет драмы то, что Данила почти смог вытащить Эмму, он уже одной ногой забрался на камень и держал девушку за руку, когда пришла огромная волна и смыла обоих. На видео есть и другие подробности, которые слабонервным лучше не то, что не видеть, а даже о них не читать.

Главная причина, почему погибли эти люди заключается в простой истине: природа сильнее любого человека. Она даже сильнее любой машины: если порыв ветра захочет прижать к земле заходящий на посадку самолёт, он это сделает. От такого явления как микропорыв, падали большие гражданские самолёты не раз, от этого невозможно обезопаситься полностью.

В испанском случае 23-летняя Эмма решила, что она может безопасно нырнуть со скалы в шторм, но быстро поняла, что её дела очень-очень плохи: она не смогла взобраться наверх по скале, так как волны болтали её туда-сюда и били о камни. Данила решил, что может её спасти и почти сделал это, но против стихии у него тоже не было шансов. Могло повезти, если бы следующая большая волна не появлялась хотя бы секунд 10-15 (и то не факт, ведь камни скользкие), но не повезло.

Тела Данилы и Эммы обнаружили на следующий день. Родители россиянина, который неоднократно нырял в том месте, где погиб, спешно делают визу в Испанию. Они не будут забирать его тело в Москву, но хотят увидеть его в последний раз. 29-летнего спортивного инструктора кремируют, а прах частично развеют над убившим его морем, а частично захоронят в Москве.

Опыт и знания не помогли

За год с небольшим до Данилы Гагарина (в мае 2020-го) под воду ушли сразу пять опытных сёрферов. Это случилось в Нидерландах, близ Гааги. Несмотря на то, что они тоже прекрасно знали место, против природы шансов не было. Сильнейший шторм начался в момент, когда все пятеро ловили волны довольно далеко от берега, и каждого из них эти волны и убили. Их размер оказался слишком большим, чтобы человек мог с ним справиться.

Усугубляло ситуацию то, что вода сильно вспенилась, очень толстым слоем. Знающие люди утверждают, что в пене утонуть намного легче, тело в нём погружается сразу, плыть почти нереально, даже пяти опытным сёрферам в возрасте от 22 до 38 лет.

Нырок в один конец

Из других недавних других несчастных случаев на воде, первым на ум пришёл тот, что случился с российской гандболисткой Екатериной Королёвой. Там объяснений ещё меньше, чем в случае с фитнес-тренером.

7 июля 2019 года Королёва находилась в Польше в расположении сборной России по пляжному гандболу. В городе Старе-Яблонки проходил чемпионат Европы, российская команда заняла девятое место, сама Королёва набрала 31 очко, и уже по завершении соревнований была организована вечеринка.

20-летняя гандболистка вместе с товарищем из мужской сборной пошла нырять в водоём с пирса. Несмотря на июль, вода была холодная, и девушка просто не вынырнула. Её вытащил товарищ, которого потом заподозрили в убийстве, но медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стал несчастный случай.

Кардиологи говорят, что от погружения в холодную воду и резкого перепада температур, сердце может остановиться. В перегретом от физических нагрузок теле сосуды расширены, а при погружении в холодную воду происходит резкий спазм. Полностью здоровое сердце должно выдержать, но иногда умирают и молодые люди.

Внезапно в бассейне

Ещё один из запомнившихся недавних случаев на воде произошёл с 17-летним Михаилом Муходиновым. В 2018 он году считался одним из самых перспективных пловцов России. 15 марта во дворце спорта города Обнинска он завершил заплыв на 50 метров брасом (по другим данным - на 20 метров комплексом), и как только доплыл до финиша, начал тонуть. Он ушёл под воду, но его тут же вытащили партнёры-соперники. Парень был без сознания и больше в него так и не пришёл.

Как очень часто бывает в подобных случаях, скорой помощи на месте не было, её пришлось вызывать, а когда дождались, то не было исправного дефибриллятора. При остановке сердца человека можно спасти, Кристиан Эриксен не даст соврать, но дефибриллятор нужно использовать через минуту, а не через час. Муходинов умер не приходя в сознание. Точной причины так и не удалось установить, так как за несколько дней до стартов Михаил прошёл медобследование и был признан здоровым. Сердце, однако, всё равно остановилось.