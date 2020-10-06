Винер-Усманова не согласилась с задачами Минспорта РФ по Олимпиаде

https://static.news.ru/photo/2abb8eb6-07c2-11eb-b010-fa163e074e61_660.jpg Ирина Винер-Усманова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказала несогласие с некоторыми пунктами проекта стратегии развития спорта, представленном Министерством спорта России.

Считаем, что нельзя согласиться в этом проекте с предложением Министерства спорта, где предусмотрено восьмое место по итогам летних Олимпийских игр 2021 года и пятое место по итогам зимних Олимпийских игр. Такое предложение прозвучало впервые, — сказала Винер на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

По мнению тренера, Россия имеет огромный спортивный потенциал, и планируемый результат на летних и зимних Олимпийских играх должен быть более высоким.

Между тем, на заседании Совета глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков заявил, что исполком ОКР поставил задачу занять первое место в общекомандном зачете на Олимпиаде 2028 и 2030 годов.

Ранее NEWS.ru писал, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева предложила президенту России Владимиру Путину удвоить зарплаты тренеров и спортивных врачей.