Ветеран «Спартака» призвал наигрывать молодежь в матче с Парагваем Ветеран «Спартака» Кавазашвили призвал наигрывать молодежь в матче с Парагваем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любую игру на международном уровне нужно приветствовать и играть, чтобы не потерять навыки, иначе российские футболисты скоро «превратятся в мух после длинной спячки», заявил NEWS.ru ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. По его мнению, матч против Парагвая является отличной возможностью наиграть молодых игроков из основных составов клубов РПЛ, чтобы эти же футболисты смогли играть официальные встречи через два-три года.

Если мы отказались от Азиатской конфедерации, пока нам не запрещают играть контрольные матчи, надо использовать эту возможность, играть с любой страной и наигрывать молодежь. Делайте молодую сборную из игроков основного состава клубов РПЛ и рассчитывайте, что через два-три года, возможно, нам разрешат играть официальные матчи. За это время можно подготовить боеспособную команду. А так сегодня одних, завтра других 30-летних приглашать, и некоторых из-за границы. Это нецелесообразно, — отметил Кавазашвили.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Парагвая. Встреча пройдет 25 марта на «ВТБ Арене» (стадионе «Динамо» имени Льва Яшина) в Москве. Парагвай занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА, Россия — 38-ю. Встреча со сборной Парагвая будет учитываться в рейтинге ФИФА.