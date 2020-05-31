Заслуженный тренер Валерий Ильин умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ac173a6e-a359-11ea-8623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский тренер по современному пятиборью Валерий Ильин скончался в возрасте 72 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза современного пятиборья. По её данным, причиной смерти специалиста стала коронавирусная инфекция, передаёт «Газета.ru».

На сегодняшний день в России выявлено свыше 396 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 4,5 тыс. скончались, победить заболевание удалось более чем 167 тыс. человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский легкоатлет-спринтер, трёхкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу умер в возрасте 84 лет. Об этом говорится на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации.