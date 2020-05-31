Заслуженный тренер Валерий Ильин умер от коронавируса

Российский тренер по современному пятиборью Валерий Ильин скончался в возрасте 72 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Международного союза современного пятиборья. По её данным, причиной смерти специалиста стала коронавирусная инфекция,
На сегодняшний день в России выявлено свыше 396 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 4,5 тыс. скончались, победить заболевание удалось более чем 167 тыс. человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американский легкоатлет-спринтер, трёхкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу умер в возрасте 84 лет. Об этом говорится на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации.
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