В США призвали МОК обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов РФ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:07, 01 августа 2021
Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press
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Гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за плохую борьбу с допингом. Он также призвал обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов, сообщает Yahoo Sports.
Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая её доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, — пояснил глава USADA.
Ранее стало известно, что Трэвис Тайгарт высказался о допинге в российском спорте. Он отметил, что наказание РФ за допинг было недостаточным и теперь в Токио Москва посмеялась над Олимпиадой «своей жаждой медалей, а не ценностей».