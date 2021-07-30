В США призвали МОК обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов РФ

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Алана Мамаева назвала имя новой любовницы футболиста, из-за которой она рассталась с мужем. Это её лучшая подруга Надежда, заявила модель в Instagram.

Причём разлучница ранее приняла ислам и даже утешала Мамаеву, которая страдала от измен мужа и приняла решение расстаться со спортсменом. В этот момент Надежда поддерживала и утешала супругу футболиста и...