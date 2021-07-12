«Потеря для нас»: глава Союза ММА России об уходе Фёдора Емельяненко

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил, что Фёдор Емельяненко внёс большой вклад в развитие смешанных единоборств. При этом он подчеркнул, что спортсмен оставил свою должность в тот момент, когда всем была необходима взаимная поддержка. Так он прокомментировал уход Емельяненко с поста председателя наблюдательного совета организации, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Союза ММА России.

Уход Фёдора Емельяненко с поста председателя набсовета Союза ММА России стал потерей для нас. Он занимал эту должность последние четыре года после того, как ушёл с поста руководителя нашей организации. Фёдор принял решение уйти из Союза ММА России в непростой для российского спорта период, когда наши спортсмены отстранены от международных выступлений и всем нам нужна взаимная поддержка и сплочение. Тем не менее я уважаю решение Фёдора. Он внёс огромный вклад в развитие ММА в России, — сказал Габдуллин.

Также спортивный чиновник отметил, что уход Емельяненко не стоит считать переломным моментом. По его словам, смешанные единоборства продолжают развиваться и популяризироваться в России.

Ранее Емельяненко сообщил, что с 30 марта 2022 года не представляет Союз MMA России, а также не поддерживает действия и политику Габдуллина и Ленара Ганеева. В конце прошлого года спортсмен заявил, что заинтересован в поединке против бывшего чемпиона мира по боксу в четырёх весовых категориях Роя Джонса — младшего.