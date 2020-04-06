В РУСАДА считают жёсткими критерии ВФЛА для отбора в сборную РФ

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая оценила антидопинговые критерии Всероссийской федерации лёгкой атлетики, на основании которых будут сформированы составы рабочих органов организации и составы сборных национальных команд.
По её словам, ВФЛА самостоятельно разработала критерии.
Они жёсткие, но это право нового руководства, — отметила она.
Пахноцкая подчеркнула, что все решения должны быть законными и регламентированы необходимыми документами, а спортсмены и специалисты заранее оповещены о них,
Ранее NEWS.ru писал, что ВФЛА дисквалифицировала российских бегунов Рудольфа Верховых, Андрея Исайчева и Анну Князеву-Широкову на год за участие в тренировочных процессах с пожизненно отстранённым специалистом Владимиром Казариным.
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