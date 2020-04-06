В РУСАДА считают жёсткими критерии ВФЛА для отбора в сборную РФ

https://static.news.ru/photo/9f2944c8-77f3-11ea-9c10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая оценила антидопинговые критерии Всероссийской федерации лёгкой атлетики, на основании которых будут сформированы составы рабочих органов организации и составы сборных национальных команд.

По её словам, ВФЛА самостоятельно разработала критерии.

Они жёсткие, но это право нового руководства, — отметила она.

Пахноцкая подчеркнула, что все решения должны быть законными и регламентированы необходимыми документами, а спортсмены и специалисты заранее оповещены о них, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что ВФЛА дисквалифицировала российских бегунов Рудольфа Верховых, Андрея Исайчева и Анну Князеву-Широкову на год за участие в тренировочных процессах с пожизненно отстранённым специалистом Владимиром Казариным.