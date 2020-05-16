РУСАДА подготовилось к возобновлению допинг-тестирования спортсменов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) практически готово к возобновлению допинг-тестирования спортсменов. Ведомство составило детальный план действий в этом направлении до начала августа.
Всё специальное оборудование (защитные костюмы, маски, санитайзеры) уже закуплено, отобранные нами для работы инспекторы прошли тестирование на коронавирус и сейчас ждут результатов, — сообщила ТАСС заместитель генерального директора агентства Маргарита Пахноцкая.
Для возобновления тестирования РУСАДА также нужно дождаться соответствующих документов от Роспотребнадзора. Взятие проб было прекращено 28 марта из-за распространения коронавируса.
Ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус обратился к руководителям спортивных федераций. Он подчеркнул, что качество и непрерывность тестирования повышают уровень доверия к юрисдикции. Он попросил их подготовить фактические места для тестирования, писал NEWS.ru.
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