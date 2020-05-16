РУСАДА подготовилось к возобновлению допинг-тестирования спортсменов

https://static.news.ru/photo/dbcc0f62-9785-11ea-86d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) практически готово к возобновлению допинг-тестирования спортсменов. Ведомство составило детальный план действий в этом направлении до начала августа.

Всё специальное оборудование (защитные костюмы, маски, санитайзеры) уже закуплено, отобранные нами для работы инспекторы прошли тестирование на коронавирус и сейчас ждут результатов, — сообщила ТАСС заместитель генерального директора агентства Маргарита Пахноцкая.

Для возобновления тестирования РУСАДА также нужно дождаться соответствующих документов от Роспотребнадзора. Взятие проб было прекращено 28 марта из-за распространения коронавируса.

Ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус обратился к руководителям спортивных федераций. Он подчеркнул, что качество и непрерывность тестирования повышают уровень доверия к юрисдикции. Он попросил их подготовить фактические места для тестирования, писал NEWS.ru.