USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,301 $   Brent60.86 $ Bitcoin3,451.21 $
МОСКВА-8°C11:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

В МОК задумались о необходимости флагов стран

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Самуэль Шмид выступил с предложением о прекращении использования национальных флагов во время Олимпийских игр.

«Возможно, нужно рассмотреть возможность проведения Олимпийских игр вообще без использования национальных флагов», — приводит слова Шмида Watson.

По мнению Шмида, спорт используется странами в политических целях, а государственные структуры помогают спортсменам своей страны достигать лучших результатов.

«Сегодня страны используют спорт. Существующая система дает соблазн „помочь“ своим спортсменам, например, посредством „коктейля Родченкова“», — заключил глава комиссии МОК.

5 декабря 2018 года на заседании исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) было принято решение о временном приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) и отстранении сборной России от участия в Играх-2018. Те спортсмены, которые получили приглашения на Игры, выступали в нейтральном статусе.

22 января 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

News.ru ранее сообщал, что вопрос о восстановлении Паралимпийского комитета России (ПКР) решится в феврале текущего года.


#МОК
самое читаемое
в мире
США потребовали поставлять газ в Европу через Украину
происшествия
Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму


читайте также
спорт 13:53, 27 января 2019
Бё обвинил WADA в трусости из-за ситуации с РУСАДА
спорт 17:16, 20 января 2019
Член МОК: к России относятся предвзято из-за Путина
спорт 15:57, 19 января 2019
МОК мог скрыть доказательства невиновности россиян перед ОИ
Лента новостей
в мире 11:06
Лидер «Океана Эльзы» отказался идти в президенты Украины
спорт 11:05
«Формула-1» может быть продана
шоу-бизнес 11:02
Экс-супруга Башарова ищет пропавшего мужа
общество 10:59
Сергей Фургал: вопрос обманутых дольщиков будет закрыт
наука 10:59
Древнее винное хранилище обнаружили в Египте
Другие новости
спорт 11:05
«Формула-1» может быть продана
спорт 10:52
Тренерский штаб определился с составом на ЧМ по фристайлу
спорт 10:35
Кубок африканских наций перенесён из-за Рамадана
спорт 10:19
Орсер восхитился работой Тутберидзе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top