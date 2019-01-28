В МОК задумались о необходимости флагов стран

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Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Самуэль Шмид выступил с предложением о прекращении использования национальных флагов во время Олимпийских игр.

«Возможно, нужно рассмотреть возможность проведения Олимпийских игр вообще без использования национальных флагов», — приводит слова Шмида Watson.

По мнению Шмида, спорт используется странами в политических целях, а государственные структуры помогают спортсменам своей страны достигать лучших результатов.

«Сегодня страны используют спорт. Существующая система дает соблазн „помочь“ своим спортсменам, например, посредством „коктейля Родченкова“», — заключил глава комиссии МОК.

5 декабря 2018 года на заседании исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) было принято решение о временном приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) и отстранении сборной России от участия в Играх-2018. Те спортсмены, которые получили приглашения на Игры, выступали в нейтральном статусе.

22 января 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

News.ru ранее сообщал, что вопрос о восстановлении Паралимпийского комитета России (ПКР) решится в феврале текущего года.