Неймара обвинили в попытке ограбления политика

Нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в организации вооружённого нападения на бразильского политика и активиста за права сексуальных меньшинств Агрипино Магальяйнша. Об этом сообщает портал Lo-Bianco.
Обвинение выдвинул сам Магальяйнш, который утверждает, что у него отобрали мобильный телефон и чуть не застрелили. Он требует возмещения ущерба в размере 1 млн бразильских реалов ($190 тысяч). По его словам, теперь он опасается за свою жизнь,
Отмечается, что причиной организации нападения на ЛГБТ-активиста могла послужить серия материалов Магальяйнша о предполагаемых случаях гомофобии со стороны бразильского футболиста. Также сообщается, что адвокат Неймара угрожал помощнику депутата убийством.
Ранее сообщалось, что Неймар по новому контракту будет зарабатывать в ПСЖ €30 млн за сезон без учёта бонусов. Также в контракте предусмотрены дополнительные выплаты в случае победы команды в Лиге чемпионов.
Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году. В нынешнем сезоне футболист отметился семью голами в 15 матчах чемпионата Франции. В Лиге чемпионов бразилец забил шесть голов в девяти матчах.