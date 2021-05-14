Неймара обвинили в попытке ограбления политика

https://static.news.ru/photo/08f86bb4-b569-11eb-9b58-96000091f725_660.jpg Неймар Фото: neymarjr/instagram.com

Нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в организации вооружённого нападения на бразильского политика и активиста за права сексуальных меньшинств Агрипино Магальяйнша. Об этом сообщает портал Lo-Bianco.

Обвинение выдвинул сам Магальяйнш, который утверждает, что у него отобрали мобильный телефон и чуть не застрелили. Он требует возмещения ущерба в размере 1 млн бразильских реалов ($190 тысяч). По его словам, теперь он опасается за свою жизнь, пишет издание.

Отмечается, что причиной организации нападения на ЛГБТ-активиста могла послужить серия материалов Магальяйнша о предполагаемых случаях гомофобии со стороны бразильского футболиста. Также сообщается, что адвокат Неймара угрожал помощнику депутата убийством.

Ранее сообщалось, что Неймар по новому контракту будет зарабатывать в ПСЖ €30 млн за сезон без учёта бонусов. Также в контракте предусмотрены дополнительные выплаты в случае победы команды в Лиге чемпионов.

Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году. В нынешнем сезоне футболист отметился семью голами в 15 матчах чемпионата Франции. В Лиге чемпионов бразилец забил шесть голов в девяти матчах.